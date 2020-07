LUGEJA VIDEO ⟩ Vaata, kui ägedalt 5-aastane poiss Vanemuise sümfooniaorkestrile kaasa elab

«Tundub küll, et siit tuleb järgmine Paul Mägi , Eri Klas , Neeme Järvi , Anu Tali .... Üks suur dirigent, kes on korüfeedele juba praegu kandadele astumas,» kirjutab video sotsiaalmeediasse postitanud Maarja Ora.

Video kirjelduses selgub, et selle peategelaseks on 5-aastane Gustav, kes elas kaasa Vanemuise sümfooniaorkestri suvekontserdile. Postituse autor kirjeldab, et murul hullamise ning ringi jooksmise asemel juhatas Gustav oma kohalt orkestrit terve kontserdi aja. «Ainsamatki lugu ei jätnud vahele,» lisas Maarja üllatunult.