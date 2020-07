Kolm nädalat kestnud kohtuprotsess, kus USA näitleja Johnny Depp süüdistab briti meediaväljaannet laimus, on jõudnud lõpusirgele. Ülestunnistused on kuuldud, asitõendid esitatud – nüüd ei jää Deppil muud üle, kui oodata kohtuniku otsust. Samas spekuleeritakse meedias, et pole vahet, kas Depp võidab või kaotab, sest kahju on juba tehtud.