PILDID ⟩ Lapseootel Eda-Ines Etti säras laval koos ekskallimaga

Muusik Joonas Mattias Sarapuu jagas enda Instagrami-lugudes kontsertelamust, kus rahvas elas mõnuga kaasa eurovisiooniloole «Once in a lifetime». Esitajaks ei keegi muu kui Eda-Ines Etti (39), kes tuli selle looga 2000. aastal Eurovisioonil neljandaks.

Esitlusel on Inesele abiks tema kunagine kallim, muusik Tanel Padar , kes oli ka kakskümmend aastat tagasi lauljatarile taustalauljaks.

Elu24 vahendas juuni lõpus, et Ines on esimest korda lapseootel, kuid lauljatar peab seda äärmiselt isiklikuks teemaks ning on pärast uue singli «Kõik mis tahta võin» avaldamist juuni lõpust saati vaikinud ka sotsiaalmeedias.