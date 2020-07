PILDID JA VIDEO ⟩ Venemaa Jamali poolsaare järvest leiti noor mammut

Mammutijäänused leidsid Sejahha küla elanikud, kes arvasid, et need võisid kuuluda mitmele mammutile, kirjutab siberiantimes.com.

Nad teatasid leiust paleoarheoloogidele ning teadlastemeeskond lendas uurima leidu, mis oli kümneid tuhandeid aastaid igikeltsas. Nende sõnul tuli neil järve ääres kaevata, et leida skeletiosi, pea, jalgade fragmendid, pehmet kudet ja nahka koos karvaga.

FOTO: GOVERNMENT OF YAMALO-NENETS DIST/via REUTERS/Scanpix

Venemaa polaaruuringute keskuse juhi Dmitri Frolovi sõnul arvasid nad esmainformatsiooni põhjal, et leiti terve mammut, kuid ilmnes, et siiski mammutiosad.

«Tegemist on tõenäoliselt noore mammutiga, kelle täpne vanus tuleb veel kindlaks teha. Kuna säilinud on ka mammuti pea, siis on suur tõenäosus saada selle pleistotseenis elnud looma aju uurimiseks,» sõnas Frolov.