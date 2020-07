PILDID ⟩ Kethi Uibomägi sattus Saksamaal sõbrannadega autoavariisse, abi saadi vanalt «telekangelaselt»

Ubimägi seikleb hetkel koos ajakirjaniku Eeva Esse ja kunagise telenäo Carola Madisega Saksamaal. Teisipäeva õhtul teatas Uibomägi enda Instagrami-lugudes, et nad sattusid naistega autoavariisse.

«Lihtsalt üks teine auto sooritas parempööret ja lihtsalt sõitis meile täie litiga sisse. Okei, meil on nagu peegel kõik puruks,» teatas seltskonnastaar oma fännidele. «Ja nüüd me siin mässame, mingid kindlustused, mingid kõned, ohukolmnurgad, siis mingid vestid,» kirjeldas Uibomägi naiste olukorda vahetult pärast avariid.

Instagrami-lugudes on näha ka katkist peeglit, mis asub juhipoolsel küljel.

Pärast autoavariid läksid sõbrannad veiniistandusse närve rahustama. «Me oleme elus ja terved, kõik on hästi,» kinnitas Uibomägi sotsiaalmeedias ja ütles, et muretsemiseks pole põhjust.

«Pidevalt katkeva levi tõttu ei ole Carola Madis saanud veel kindlustusega suhelda, aga me loodame esimesel võimalusel lahenduse leida,» rääkis Uibomägi Elu24-le autoavariile järgnenud päeval.

Seltskonna staar kinnitas, et nad on ise terved: «Aga liikumine katkise autoga on raskendatud. Meil tuleb sellega veel läbida sadu kilomeetreid.»