Playboy häärberi peod olid legendaarsed tänu kaunitele jänkudele, kes pakkusid külalistele meelelahutust ja muid mõnusid. Aastakümnete jooksul peeti seal tuhandeid metsikuid pidusid, mis on nüüdseks jäänud minevikku ja sel aastal tegi häärberi uus omanik algust suurte renovatsioonitöödega. Vaatamata sellele, et Playboy härrastemaja saab peagi värske välimuse, jäävad seal pidutsenud staaridel ja jänkudel alles unustamatud mälestused.

Lisaks Hollywoodi staaridele ja legendidele töötas Playboy häärberis lugematul arvul kauneid jänkusid, kellest nii mõnigi on avameelselt rääkinud sealse elu ja metsikute pidude varjuküljest. Olgugi, et paljudel staaridel on sealsetest pidudest palju helgemad mälestused.