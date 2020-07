LUGEJA VIDEO ⟩ Mis toimub? Laagna teel on tavapärasest suurem ummik

Tallinna Transpordiamet avaldas Facebookis, et ummik on tekkinud avariitööde tõttu. «Seoses restkaevu ohtliku vajumisega teostab AS Tallinna Vesi avariikaevetööd Varraku silla rambil (linnast väljuval suunal), mille tõttu suletakse ramp liiklusele,» kirjutati Facebookis.