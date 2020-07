PILTUUDIS ⟩ Tennisist Anett Kontaveit oli Tallinnas taas platsil ja räppar reket jälle platsis!

Sahinad, et reket ehk Tom-Olaf Urb (35) ja Anett Kontaveit (24) on paar, levisid erinevates ringkondades juba mitme kuu eest. Möödunud septembris ilmus reketi loole «Hetked» ka muusikavideo, mille peategelane polnud ei keegi muu kui Anett Kontaveit isiklikult.

2019. aasta alguses toimunud Eesti Muusikaauhindade galal pärjati parima laulu tiitliga reketi ja nublu hitt «Mina ka». Laval olles viskas nublu nalja, et isegi Anett Kontaveit ei tee ilma reketita midagi. Loovagentuuri The Concept juht Tiit Loo ei lasknud heal naljal raisku minna ja nõnda «Hetked» muusikavideo sündiski.

Samuti pole see ka esimene kord, mil reket tennise vastu huvi on ilmutanud. Elu24 kirjutas ka juuli alguses, kuidas Anett Kontaveit tuli üle mitme kuu taas Eesti publiku ette ning kuidas see meelitas mängule kohale ka kohaliku räppari. Vaata pilte SIIT!