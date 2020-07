RAJUD KAADRID ⟩ Modell Ireland Baldwin hullas sõbrannadega Malibus

2019. aastal avaldas Ireland sotsiaalmeedias, et on seksuaalvägivalla ohver. Oma postituses sõnas ta, et ta on ellujääja ning «ühel päeval avaldab ta kogu tõe». Ta kirjutas ka, et pärast juhtunut jäi ta sõltuvusse erinevatest ainetest ning avaldas, et saboteeris nõnda iseenda karjääri.