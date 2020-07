Mehe surma ümber on aastate jooksul ringelnud mitmeid kuulujutte – näiteks usuvad mõned, et noormees mõrvati, teised arvavad jällegi, et ta lavastas iseenda surma. Üks on aga teada, tol saatuslikul ööl viibis ta ööklubis The Viper Room, mis kuulus sel ajal Hollywoodi näitlejale Johnny Deppile.