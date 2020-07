PAPARATSOPILDID ⟩ Kardashiani mehe endale napsanud modell Sofia Richie naudib elu nappides bikiinides

Grammy auhinnaga pärjatud muusiku Lionel Richie (70) tütar Sofia sündis 1998. aastal. Tema ema on moedisainer Diane Alexander. Tal on vend Miles Brockman Richie.

Sofia õde on ka tuntud seltskonnategelane Nicole Richie. Lionel ja tema tollane abikaasa Brenda Harvey tundsid Nicole'i pärisvanemaid ning teadsid, et nad pole suutelised tema eest hoolitsema. Seetõttu kasvatasid nad Nicole'i ise ja kui ta sai 9-aastaseks, adopteeriti ta seaduslikult.

Sofia ristiisa oli Michael Jackson ning Sofia on rääkinud, et külastuskäigud Neverlandi on tema lemmikmälestused lapsepõlvest. Umbes sel ajal sai ta väga headeks sõpradeks ka Jacksoni tütre Parisega.

21-aastane modell ja moelooja Sofia Richie on alates 2017. aastast suhtes Scott Disickiga. Naisest viisteist aastat vanem Scott on tõsielustaar ja ärimees, kes oli ligi kümme aastat koos tõsielustaar Kourtney Kardashianiga. Neil on koos kolm last: Mason Dash Disick, Reign Aston Disick ja Penelope Scotland Disick.

Mõne kuu eest kirjutati, et nad on lahku läinud. Ometigi on neid viimasel ajal taas üheskoos nähtud.

Sofia alustas modellindusega 14-aastaselt ning 15-aastaselt sai ta esimese koostöölepingu ujumisriiete brändiga Mary Grace Swim. Järgmisel aastal allkirjastas ta lepingu Londonis asuva modelliagentuuri Select Model Managementiga.

2015. aastaks võis teda näha sellistes ajakirjades, nagu näiteks Elle Girl, Nylon, Dazed, Fault, Unleash'd ja Love Culture.

Esimest korda kõndis ta moelaval 2016. aasta New Yorgi moenädalal. Alates sellest ajast on ta lavadel kandnud selliste moemajade ja -loojate loomingut, nagu näiteks Chanel, Jeremy Scott, Philipp Plein, Kanye West Samantha Thavasa ja Dolce & Gabbana.

Samuti on ta aastate jooksul olnud reklaamnägu sellistele brändidele nagu Material Girl, Fendi, Chanel, Dolce & Gabbana, Adidas, Michael Kors, Pretty Little Thing ja Tommy Hilfiger.