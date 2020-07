Mida on teada Madeleine McCanni juhtumiga seotud kaevamistest Hannoveris?

Saksa prokurörid teatasid enne kaevamiste algust, et Hannoveri kogukonnaaia uurimine on seotud Briti tüdruku Madeleine McCanni kadumisega 2007. aastal Portugalis Praia da Luzis.

Saksa Braunschweigi prokurörid teatasid juunis, et Madeleine McCanni kadumise põhikahtlusalune on sakslane Christian Brückner, kes praegu kannab Kieli vanglas narkokuriteo eest 21-kuulist karistust.

Prokurörid lisasid, et tõenäoliselt on Madeleine surnud ja ta kadumises kahtlustatav isik võib olla ta tapja.

Saksa uurijad arvavad, et varem laste seksuaalse ärakasutamise eest karistada saanud Brückner murdis sisse ka Kate ja Gerry McCanni poolt Portugalis Praia da Luzis üüritud suvituskorterisse, kus nägi kolme last magamas. Ta võis 3. mail 2007 õhtul Madeleine McCanni kaasa võtta.

Hispaania meedia teatel tegi Portugali ja Saksa politsei kindlaks, et see isik oli Brückneri endine kallim, kellega ta Portugalis koos kuritegusid toime pani.

Tegemist on sakslanna Nicole Fehlingeriga, kes pärast Brücknerist lakuminekut on elanud Saksamaal korralikku elu, ta on abielus ja tal on laps.