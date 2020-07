Aktivist Kivisaare krõbedast kahjunõudest: see oli mulle tõeline šokk

Kivisaar on enda pöördumises ainukeseks aksepteeritavaks lahenduseks pidanud seda, kui tasun kahju hüvitisena 75 000 eurot ning postituse eemaldan. Kunstniku ja üliõpilasena on sellises summas kahjunõue minu jaoks tõeline šokk. Erinevalt avalikkusele jäetud muljest ei ole Kivisaar soovinud leida olukorrale muusugust lahendust, sh vabandust.

Ma ei toeta laimamist ega neid, kes teisi põhjendamatult ja halvustavalt solvavad, kuid laimamisest tuleb eristada igaühe õigust kodanikualgatuse raames kaitsa põhiseaduslikke ja ühiskondlikke väärtusi. Igaühe õigus on taunida ja takistada põhiseaduslikke väärtusi ohustavaid ning meie õigus- ja kultuuriruumis kollektiivselt sobimatuks tunnistatud väljaütlemisi, sh rassistlikke väljaütlemisi.

Alari Kivisaar kasutas oma õigust eneseväljendusele, kuid väljendusvabaduse osa on ka teiste õigus oma arvamust avaldada. Raadiosaatejuhil on suur kuulajaskond ja mõju, seetõttu on eriti oluline, et inimõigusi austavad inimesed samuti oma seisukoha avalikkuse ette tooks. Petitsioon oli üks selline võimalus.

Ma olen abi saamiseks pöördunud Eesti Inimõiguste Keskuse ning advokaadibüroo Liverte vandeadvokaadi Meris Vellingu poole, kes on mind meie põhiseaduslike väärtuste kaitsel valmis igati toetama ja vajadusel kaitsma mind ka kohtus.»

Saaga on kestnud mitu kuud

Elu24 kirjutas 10. juunil, et Kivisaar lubas kõik laimajad vastutusele võtta. «See labastele valedele üles ehitatud minuvastane kampaania, massiivne organiseeritud laimukampaania on ületanud absoluutselt igasugused piirid,» rääkis ta oma eelmises videos.

«Sellepärast ma olengi otsustanud kõik laimajad vastutusele võtta. Sellel teekonnal on minu kaaslaseks vandeadvokaat Robert Sarv, kes on varemgi laimajaid paika pannud ja ta on endiselt heas vormis. Ma tänan teid,» sõnas ta lõpetuseks.

Juuni alguses kirjutas Elu24, et Alari Kivisaar on sattunud kriitika alla, kuna väidetavalt on tema kommentaarid olnud mitmel juhul rassistlikud. Sedapuhku alustasid «Mustade elude» liikumise aktivistid kampaaniat, et hommikuprogrammi juht raadioeetrist maha võetaks.

Algataja väitel ei saa raadio end reklaamida «Eesti positiivseima raadiojaamana», kui seal jätkuvalt rassismi ning šovinismi õhutatakse. Viimaseks piisaks tuuakse Kivisaare kommentaar mustanahalise George Floydi kohta, kes suri USAs vahistamise käigus valge politseiniku süül.

7. juunil kirjutas Elu24, kuidas Kivisaare kaitseks algatati «Avalik petitsioon Alari Kivisaare mittevallandamiseks raadioeetrist» kasutaja Anonymus päästja poolt.

Algataja väitel ei olnud Kivisaar teemaga päris kursis ja nimetas George Floydi pätiks. «See on normaalne spekuleerimine, aga ta ei öelnud ka midagi valesti,» kirjutab algataja leheküljel.

«Mainin üle, et George Floyd oli väga purjus ja maksis poes valerahaga, mis liigitub pättuse alla. Kivisaar oletas samas kommentaaris huumori mõttes, et äkki mustad on pätimad ja nimetas mõrva parajaks jeblaks,» lisas ta.