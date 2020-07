VIDEO ⟩ USA kosmosejõud palkasid hobuse, et saata ta sinna, kuhu raketid lennata ei saa

Ghost on koos nelja hobusega Vandenbergi õhujõudude baasis, mis on 40 306 hektari suurusel alal Californias ja kus on ka looduskaitsealasid.

Seersant Michael Terrazas lias, et uus missioon on neli väikest sammu hobusele, kuid tohutu hüpe õhujõudude baasile. See oli viide 1969. aastal esimesena Kuule astunud inimesele, USA astronaudile Neil Armstrongile, kes ütles: «That's one small step for a man, one giant leap for mankind» (See on üks väikse samm inimesele, kuid suur hüpe inimkonna jaoks).