VIDEO ⟩ Tandemhüppe teinud ameeriklase jalg leiti sojapõllult

«Adrenaliinitase oli kõrge ja olin nii põnevil, et ei märganud proteesi ärakukkumist,» sõnas Marckres hiljem meediale.

Liikumine ühe proteesiga oli raske. Ta proteesid on tehtud eritellimusel, et ta saaks nendega sportida ja selle tõttu oleks ühe kunstjala kaotamine võinud ta rahakotti paraja augu teha.

Vermont Skydiving Adventures langevarjukeskuse lähedal West Addisonis elav farmer Joe Marszalkowski nägi Facebookis kadunud jala postitust ja vaatas oma põllud üle, et äkki kukkus jalg sinna.

Joe Marszalkowski helistas Facebookis antud telefoninumbrile ja teatas, et leidis proteesi. Jala omanik Marckres pakkus farmerile leiutasu, kuid põllupidaja ei soovinud seda.

«Minu jaoks on tasuks juba see, et sain teist vermontlast aidata,» sõnas farmer.