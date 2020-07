VIDEO ⟩ Marss saab Perseverance nime kandva uue kulguri, millel on ka helikopter

Uue kulguri eesmärgiks on uurida Punase planeedi Jezero kraatris alasid, kus võis elu olla ja otsida fossiilset mikrobioloogilist elu, teatab livescience.com.

NASA teadlaste sõnul oli Jezero kraater sadu miljoneid aastaid tagasi järv.

USA kosmoseagentuuri Mars Perseverance programm on osa NASA Moon to Mars programmist, mille eesmärgiks on saata 2024. aastal astronaudid taas Kuule, mis sillutab teed mehitatud Marsi lennule.

Kui kõik kulgeb plaanikohaselt, siis jõuab 1043-kilogrammine kulgur Marsi Jezero kraatrisse 18. veebruaril 2021. Seal kogub ta pinnast ja kivimeid, mis jäävad ta laekasse seni, kuni ta pääseb Maale tagasi.

NASA Perseverance kulguri koopia Florida Kennedy kosmosekeskuses FOTO: JOE SKIPPER/REUTERS/Scanpix

Lisaks uurib kulgur Marsi atmosfääritolmu ja ilma, sest nendega tuleb arvestada, kui saadetakse sinna astronaudid, kes hakkavad Punasel planeedil inimasutust looma.

Kulguri lastis on kosmoseskafandri materjal, mis on loodud Marsi olusid silmas pidades. Kuna Marsil on vähem atmosfääri kui Maal ning ta pinda mõjutavad intensiivne päikesekiirgus ja kosmilised kiired, siis on tähtis Marsi astronaute nende eest kaitsta, kuna kiirgus võib tekitada vähki.

Kulgur katsetab Marsi tingimustes skafandrimaterjale, kaasa arvatud teflonit, Gore-Texi ja Vecranit.

Perseverance kulguril on ka väike helikopter nimega Ingenuity Mars Helicopter, mis on esimene Maalt pärit helikopter, mis hakkab Marsil lendama.

Marsi-kulguri Perseverance helikopteri mudel FOTO: GREGG NEWTON/AFP/Scanpix

Väike, vaid 1,8 kilogrammi kaaluv helikopter peab suutma Marsi õhukese atmosfääri tingimustes õhku tõusta, süsinikkiust tiivikud peavad tegema selleks 2400 pööret minutis.

Kui kopter elab üle maandumise Marsile ja jõuab Jezero kraatrisse, tuleb tal enne esmalendu päikesepaneelid täis laadida.

Perseverance’il on ka mündisuurused kettad, millel on 10,9 miljoni inimese nimed, kes saatsid oma nimed NASAle initsiatiivi Send Your Name to Mars raames.

Kulgur koos kopteriga on Atlas V raketi pardal. Rakett tõusis õhku täna kell 7.51 kohaliku aja järgi (Eestis 14.51) Floridast Canaverali õhujõudude baasi raketistardipaigast number 41. Kulguri missiooni pikkus on vähemalt 1 Marsi aasta ehk 687 Maa päeva.