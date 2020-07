PANE KÕRVA TAHA ⟩ Metshaldjas Mari Metsallik õpetab naistele, kuidas rinnamassaaži teha

«Naised, rinnamassaaž on üks kõige olulisemaid osasid enda eest hoolitsemisel. See on kõige kiirem ja efektiivsem vahend stressi vastu ning naiseliku energia tõstmiseks. Rindu tuleks masseerida iga päev naturaalsete, magusate õlidega. Hoolduseks koorige õrnalt lambaläätsepulbriga ning jooge värskelt pressitud ananassimahla,» võib lugeda Metsalliku värskelt instapildilt.

A post shared by 𝕄𝕒𝕣𝕚 🕊 (@marimetsallik) on Jul 30, 2020 at 3:59am PDT

2018. aastal kirjutas Elu24, et kuigi Metsallik on viimastel aastatel meediamaastikult eemale hoidnud, on ta aastate vältel võtnud sõna siiski tervise teemadel. Näiteks 2017. aastal avaldas ta arvamust, et Eesti riik vaktsineerib ravimiga, mis sandistab ja tapab.