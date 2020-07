Moskvas algab kohus oma vägivaldse isa tapnud õdede Hatšaturjanide üle

Mihhali Hatšturjan oli enne tapmist saabunud koju psühhiaatriahaigla ravilt ja ta vihastas tütarde peale, et korter on segamini. Isa rivistas tütred elutuppa, sõimas ja lõi neid ning lõpuks lasi neile pipragaasi näkku. Kristina, kellel on astma, minestas.