PILDID JA VIDEO ⟩ Lähis-Idas on temperatuur tõusnud 52 kraadini

Iraagis Bagdadis kerkis 28. juulil temperatuur 51,9 kraadini ning 29. ja 30. juulil oli sooja 51,3 kraadi, teatab afp.com.

Bagdadis on mitmetesse kohtadesse pandud avalikud dušid, et inimesed saakid end nende all jahutada. Jahutavate mittealkohoolsete jookide müük on märgatavalt kasvanud.

Iraagi meteoroloogide sõnul kuumalaine jätkub ja nädalalõpul võib õhutemperatuur olla juba 53 kraadi.

Iraagi teismelised jahutavad end Tigrise jões FOTO: KHALID AL-MOUSILY/REUTERS/SCANPIX

Iraagi keskmine temperatuur juulis on 43 kraadi.

Maailma meteoroloogiaorganisatsiooni WMO teatel ei ole praegu Lähis-Idas uut kuumarekordit püstitatud. Praegu kehtiv rekord 53,9 kraadi mõõdeti 2016. aasta juunis Kuveidis Mitribahis.

Meteoroloogide sõnul mõjutab praegust maailma kliima soojenemine, mis on toonud kaasa selle, et äärmuslikke ilmaolusid, kaasa arvatud väga kõrgeid temperatuure on sagedamini.

Maailmas tekib kohti, kus kuumuse tõttu enam elada ei saa.

Meie planeedi kuumadel aladel on arenguriigid, kus infrastruktuur on lapsekingades. Neis riikides on sageli elektrikatkestusi ja selle tõttu ei saa konditsioneere kasutada.