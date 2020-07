Kas august pakub Vahemere kuumust või on Harju keskmine?

Soomlaste ilmaennustusportaal Foreca pakub Eestile augustiks umbes sama, kuid nüanssidega. Selle ennustuse kohaselt on mõned päevad, mil temperatuur ulatub päeval 25 soojakraadini ja öösel on 16 kraadi sooja.

Norrakate ilmaportaal yr.no näitab Eestile niiöelda Harju keskmist. On päevi, mil temperatuur on üle 20 kraadi, kuid ka päevi, mil see on vaid 16 – 17 kraadi. Öiseks ajaks ennustatakse 12 - 15 kraadi sooja.