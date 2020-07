VIDEO ⟩ Kohtudokumendid: Epsteini seksiimpeeriumi kupeldaja Ghislaine Maxwell sundis alaealisi tüdrukuid endaga seksima

58-aastast Maxwelli, kelle USA politsei võttis kinni 2. juulil, süüdistatakse mitmetes kuritegudes, kaasa arvatud alaealiste tüdrukute meelitamises Epsteini seksiimpeeriumisse, nende seksiorjadeks treenimises ja seksile sundimises, teatab theguardian.com.

Maxwell on süüdistusi eitanud ja püüdnud takistada dokumentide väljaandmist, tema advokaatide sõnul võivad need ohustada kohtuprotsessi erapooletust.

Avaldatud dokumendid puudutavad end Epsteini ohvriks nimetanud Virgini Giuffre'i tsiviilhaigi Ghislaine Maxwelli vastu 2015. aastal. Giuffre sõnul palkas Maxwell ta Epsteini seksiimpeeriumisse orjaks, lubades talle modellikarjääri.

Virginia Giuffre esines 2019. aasta detsembris BBC saates Panorama, kus ta rääkis Jeffrey Epsteini seksiimpeeriumist ja enda meelitamises sinna seksiorjaks FOTO: /AP/Scanpix

Kohtunik Loretta Preska andis 23. juulil loa avalikustada rohkem kui 80 dokumenti, mis puudutavad Maxwelli. Maxwell pöördus 30. juulil oma advokaadi vahendusel apellatsioonikohtu poole, et takistada kahe seniavaldamata dokumendi avaldamist.

USA meedia andmetel on need dokumendid seotud nii Maxwelli seksuaalelu kui ühe anonüümse naise tunnistusega. Kui apellatsioonikohus otsustab, et need tuleb avaldada, siis tõenäoliselt avaldatakse Maxwelli puudutavad kohtudokumendid 3. augustil.

30. juulil avalikustatud dokumentide sisu oli enamjaolt teada, sest need on varem tulnud Jeffrey Epsteini seksiimpeerumi uurimisega esile, näidates nii Epsteini kui Maxwelli varasemast halvemas valguses.

Dokumentides on näiteks Epsteini eralennukite logiandmed ning Florida Palm Beachi politsei raporteid Epsteini kohta. Osa alaealiste tüdrukute seksile sundimisi toimus Epsteini Palm Beachi villas.

Giuffre sõnul meelitas Maxwell ta seksiorjaks, kui ta töötas teismelisena USA praeguse presidendi Donald Trumpi Mar-a-Lago klubis spaa riietusruumi teenindajana.

Giuffre esines 2016. aasta mais pressikonverentsil, avaldas detaile Epsteini ja Maxwelli kohta. Giuffre arvates kuulus Epsteini seksiimpeeriumisse üle 100 tüdruku.

Giuffre väite kohaselt kasutas ka Maxwell tüdrukuid seksuaalselt ära, sundides nii teda kui teisi temaga seksima. Need juhtumid leidsid eelkõige aset Epsteini Palm Beachi villas.

Giuffre väite kohaselt pidi ta Maxwelliga mitmel korral seksima.

Ameeriklanna sõnul kiitles Epstein sageli oma seksiimpeeriumi ja tüdrukutega, kes sinna kuulusid, et mitte kõigil meestel ei ole midagi sellist.

«Kuulsin tema suust, kuidas ta sõbrad lennutasid Prantsusmaalt talle sünnipäevaks 12-aastaseid tüdrukuid,» sõnas ameeriklanna.

Giuffre jätkas, et Epstein ja Maxwell ähvardasid seksiimpeeriumisse kuulunud tüdrukuid pidevalt, et kui nad neid alt veavad ja toimunust kuskil räägivad, siis on sellel tagajärjed.

Ameeriklanna sõnul sunniti teda seksima mitme kuulsa mehega, kellega tal oli ebamugav olla ja kes talle ei meeldinud.

Nüüd avaldatud dokumentides on mainitud Epsteini sõpru ja tuttavaid, kes samuti väidetavalt alaealisi tüdrukuid seksuaalselt ära kasutasid. Nende seas on Briti kuninganna Elizabeth II poeg prints Andrew, investor Glenn Dubin, modelliotsija Jean Luc Brunel, New Mexico osariigi endine kuberner Bill Richardson ja tuntud advokaat Alan Dershowitz.

Kõik mainitud mehed eitavad seotust Epsteini seksiimpeeriumiga ja tüdrukute seksuaalset ärakasutamist.

Giuffre väite kohaselt kuulusid Epsteini tutvusringi ka välisriikide diplomaadid ja poliitikud. Naise sõnul anti talle käsk seksida hispaania aktsendiga inglise keelt rääkinud mehega, kes väidetavalt oli ühe Lõuna-Ameerika riigi president.

30. juulil avaldatud dokumentides on ka Epsteini ja Maxwelli e-kirjad, milles Maxwelli kohtusse andnud Giuffret on näidatud halvas valguses.

«Sa ei ole teinud midagi valesti ja sa ei pea süüd tundma. Välju pea püsti, mitte kui inimene, kes põgeneb kohtumõistmise eest. Mine pidutse ja jää endale kindlaks,» kirjutas Epstein 2015. aasta jaanuaris Maxwellile.

Ghislaine Maxwell esinemas oktoobris 2013 Islandil Reykjavikis arktilisel foorumil FOTO: THE ARCTIC CIRCLE/THE ARCTIC CIRCLE via REUTERS/Scanpix

USAs avaldati 2015. aasta tsiviilkohtumenetluse dokumendid eelmise aasta augustis. Avaldamisest kulus vaid tunde, kui 66-aastane Epstein 10. augustil 2019 New Yorgi Metropolitan Correctional Center vanglas enesetapu tegi, puues end lina abil üles.

Arvatavalt oli tal paljude kuulsate meeste kohta infot, mis avaldamisel oleks võinud nende maine ja elu rikkuda.

Ghislaine Maxwell võeti kinni 2. juulil New Hampshire’is asuvas majas, kus ta ennast peitis.

Ta pandi New Yorgi Metropolitan Detention Center vanglasse ja teda ei ole põgenemisriski tõttu kautsjoni vastu vabastatud.

USA New Yorgi Metropolitan Detention Center, kus Ghislaine Maxwelli kinni hoitakse FOTO: Johannes Eisele/AFP/Scanpix