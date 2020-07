PILDID ⟩ Euroopat tabanud kuumalaine ulatub Briti saartest Türgini

Suurbritannias on õhutemperatuur kerkinud 35 soojakraadini, Prantsusmaal näitas termomeeter sõltuvalt paigast 38 kuni 42 kraadi sooja.

Temperatuur on kõrge ka Hispaanias, Itaalias, Kreekas ja Šveitsis, kus see on kerkinud 32 – 39 kraadini. Kuumast ei ole pääsenud Austria, Ungari, Tšehhi, Slovakkia, Horvaatia, Serbia, Bulgaaria, Rumeenia ja Moldova. Neis riikides näitavad termomeetrid kraade 30 – 36.