Hollywoodis juba aastakümneid tegutsenud näitleja Johnny Depp on paljudele teada ning tema tormiline ja väidetavalt vägivaldne abielu on viimastel nädalatel saanud samuti ohtralt tähelepanu. Kuid kes on see noor näitlejanna, kes sai Deppi mainele ja karjäärile nõnda saatuslikuks, ning kust me teda teame?