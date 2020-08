TÄIESTI UUS NAINE ⟩ Adele fännid ei tunne lauljatari enam äragi

A post shared by Adele (@adele) on Oct 24, 2019 at 12:58pm PDT

Viimaste kuude jooksul on lauljatar oma sotsiaalmeediasse postitanud veidi tihedamini, kuid just 1. augustil Instagrami üles laetud pilt pani fännid jälle imestama. Adele, kes pühendas oma postituse USA lauljale Beyoncé , tegi endale lokid ning esimest korda üle pika aja on näha, kuidas kaalulangus lauljatari näojooni on muutnud.

«Ma ei tunne sind ära,» teatas üks fänn imestunult Adele postituse all. «Kas see oled üldse sina, Adele?» küsis üks fänn kõhklevalt.

Tuhandete kommentaaride seas pole need ainsad, milles fännid Adele uuele välimusele reageerides lauljatari nö äragi ei tunne. Postituse all on mõni fänn tõdenud, et ta juba igatseb «vana Adelet», kuid enamjaolt on kommentaarid siiski positiivsed.