Postimees vahendas 28. juulil, et Tallinna Vanasadamas peatuvad esmaspäeval ja teisipäeval kaks tühja kruiisilaeva, mille pardal on vaid meeskond.

Laevad saabusid Tallinnasse, et täiendada varusid ja võtta kütust. 28. juulil avaldas Tallinna Sadam oma ametlikul Facebooki lehel, et AidaAura ja AidaCara on Tallinna Vanasadamasse saabunud ning pardal on vaid meeskond.