POLEGI KÕRGEMÄE? ⟩ Hunt avaldas, kes on salapärane lauljatar Laura

Elu24 kirjutas mais sotsiaalmeedia spekulatsioonidest, et Andrus Mulla ehk artist Hundi loos «Kehakeel» laulab eksmiss Laura Kõrgemäe.

Nimelt jagas eksmiss «Kehakeele» lugu oma sotsiaalmeedias krüptilise sõnumiga: «Lõpuks.» Kuna koos Hundiga «Kehakeelt» esitava neiu nimi on samuti Laura, tekkis pärast eksmissi postitust paljudel küsimus, kas tõesti on tegemist Laura Kõrgemäega?

«Kehakeel» kõlab kahes erinevas keeles – nii eesti kui ka vene. See on viie kuuga kogunud pea pool miljonit kuulamist ning see ei löö laineid mitte ainult Eestis, vaid ka Venemaal.