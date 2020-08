KUUMAD KAADRID ⟩ Enni Britta ausalt pesu- ja alastipiltidest: nii vabastav on neid teha!

See annab aimu, miks 21-aastane neiu alastipiltide müügi ette võttis ja sellega edasi tegeleb, kuigi piltide varastamine ja kriitika kindlasti vahel närvi mustaks teeb.

«Nii vabastav on teha ja postitada sellist sisu, nagu alati soovinud olen,» tunnistas ta pesupiltide saateks. «Hakkasin pepu- ja bikiinipilte tegema juba 14-aastaselt, kui märkasin, et mu tagumik on päris suur.»