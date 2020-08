Soome peaminister abiellus: olen õnnelik, et saan jagad elu armastatud inimesega

Marin ja Räikkönenkohtusid 18-aastastena Tamperes ja on olnud koos 16 aastat. Neil on 2,5-aastane tütar Emma Amalia.

Räikkönen andis selle aasta kevadel intervjuu USA Vogue ajakirjale öeldes, et nad valmistuvad abielluma ning mitte kumbki ei kosinud teist, vaid abiellumine on nende ühine otsus. Mees lisas, et nad ei lase end laulatada, vaid oma abielu registreerida.