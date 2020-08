PILDID JA VIDEO ⟩ Koroonapiirangute vastased täitsid Berliini tänavad: meie oleme teine laine

Sotsiaalmeedias reklaamiti sündmust pealkirja all «Tag der Freiheit» ja see tõi kohale igat masti inimesi, kaasa arvarud fooliummütside kandjaid, kes olid kõige vastu, nii koroonapiirangute kui võimaliku loodava vaktsiini vastu. Nende sõnul on koroonaviirus lastud valla inimkonna arvuliseks vähendamiseks ja kontrollimiseks, teatab reuters.com.