VIDEO ⟩ Kas Gael Monfils on tennisemaailma kõige kõvem tantsulõvi?

Tenniseväljakutelt trikimeistrina tuntud Monfils istus mõnusalt koos tüdruksõbraga jahil, kui kargas äkki püsti ning hakkas tüdruksõbrale Nightcrawlersi loo Push The Feeling On saatel oma tantusoskusi esitlema. Maailma edetabeli üheksandas mehes lõi välja tõeline tantsulõvi.

«Tantsuoskused on vist mu isalt. Tema tantsis ikka väga palju. Tantsimine on lõbus, mulle meeldib tantsida ning mul on palju tantsijatest sõpru.»