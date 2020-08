TÄNA TELES ⟩ Seksikas must komöödia «Talumatu julmus» paneb paari jultunud kullakaevaja ning pahelise juristi

Teravmeelne komöödia Los Angelese edukaimast lahutusadvokaadist Miles Massey'st (George Clooney), kes ei tea, mida tähendab kaotus. Jätkuv edu on toonud endaga kaasa igavuse ja mees otsib uusi väljakutseid. Kõik muutub päeval, mil ta tutvub kauni Marylin Rexrothiga (Catherine Zeta-Jones), kel on kombeks abielluda rikaste meestega ja nad siis lahutuse läbi paljaks koorida. Tänu Massey oskustele ei saa ta aga oma viimase ohvri käest sentigi. Naine sellega ei lepi ning hakkab kättemaksu plaanima. Algavas sõjas lähevad kasutusele kõik lubatud ja lubamatud nipid, mida sugudevahelise heitluse ajaloos kunagi kasutatud on.