TÄNA TELES ⟩ Christian Bale seisab ajaloolises draamas «Lubadus» silmitsi Armeenia genotsiidiga

Tele-esilinastus! Aasta 1914. Suurlinn Konstantinoopol (tänapäeval Istanbul) on läheneva suure sõja tõttu muutunud kaootiliseks katlaks. Andekas meditsiinitudeng Mikael Bogosian (Oscar Isaac) kohtub kauni Anaga (Charlotte Le Bon) ning nende ühisest armeenia päritolust saab tuld vastastikune külgetõmme, mis viib tulise rivaalitsemiseni Mikaeli ja Ana peigmehe Chris Myersi (Christian Bale) vahel. Chris on kuulus ameeriklasest fotograaf, kelle kireks on poliitilise tõe paljastamine. Samal ajal langeb lagunev Ottomani impeerium sõja kaosesse ja mehed peavad jätma oma romantilise konflikti ning hoolitsema selle eest, et päästa enda ja oma lähedaste elud.