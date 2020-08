TÄNA TELES ⟩ Märulikomöödia «Guntheri tapmine» ehk Arnold lööb maha, kui sa seda ei vaata

Gunther (Arnold Schwarzenegger) on maailma parim palgamõrvar, üliosav salapärane mees, kelle nägu keegi kunagi näinud pole. Ambitsioonikas mõrtsukas Blake (Taran Killam) paneb kokku tiimi, et Gunther tappa ja seeläbi ise palgamõrvarite esinumbriks saada. Missioon on aga raskem, kui esialgu paistab, kuna Gunther on rivaalidest alati sammu võrra eespool. Film ei sobi alaealistele.