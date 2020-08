Greg Sestero ja Tom Bisselli samanimelisel raamatul põhinev linateos on pilguheit kultusfilmi «The Room» valmimise telgitagustesse. Lisaks filmi keerulisele valmimisprotsessile heidab see valgust ka «The Roomi» kirjutanud, lavastanud, produtseerinud ja peaosa rollis üles astunud müstilisele Tommy Wiseaule ning tema kummalisele sõprusele Marki kehastanud Greg Sesteroga.