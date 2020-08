PILDID JA VIDEO ⟩ Teadlased leidsid lisaks mammutile ka tema ekskremente, mis annavad pildi ta toidust

«Sellest pleistotseeni ajastu hiiglasest on palju alles, kaasa arvatud lülisammas, osa lihaseid ja nahka. Arvasime, et looma ülejäänud luud on pinnases anatoomilises järjekorras ning leiame need kergelt ja kiiresti, kuid nende kättesaamine savist oli üsna raske,» sõnas Venemaa polaaruuringute keskuse teadlane Andrei Gusev.