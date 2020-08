TOTAALNE MUUTUMINE ⟩ Noor naine võttis kaalust kõvasti alla, kui loobus just SELLEST tegevusest!

Suurbritanniast pärit Adrienne on turundusassistent ja disainer, kes oma mugava elustiili tõttu hakkas aastate eest kaalus kõvasti juurde võtma. Ühel hetkel tundis naine end oma kehas juba nii ebamugavalt, et teadis, et peab midagi ette võtma.

Noore naise kehakaal hakkas tõusma, kui ta hakkas koos oma kallimaga kaks korda nädalas õhtusöökidel käima. Kohtingutel tellis ta alati nii eel- kui ka pearoa ning jõi ära mitu kokteili. FOTO: Scanpix/ CATERS NEws

Caters News kirjutab, et naise kehakaal hakkas tõusma, kui ta hakkas oma kallimaga kaks korda nädalas õhtusöökidel käima. Kohtingutel tellis ta alati nii eel- kui ka pearoa ning jõi ära mitu kokteili. Ka tunnistas Adrienne, et sellele lisaks näksis ta päevad läbi.

Caters News vahendab, et nüüdseks on Adrienne kui uus inimene. Ta on kaalust alla võtnud üle 30 kilogrammi ning on õnnelikum kui eales varem. FOTO: Scanpix / CATERS NEws

Ühel hetkel, kui noore naise enesetunne väga kehvaks läks, teadis ta, et nüüd on viimane aeg muutusteks. Nii loobuski ta 2019. aasta alguses romantilistest õhtusöökidest ja vahetas need hoopis pikkade ühiste jalutuskäikude ja koduste toitude vastu.