Alves sai tuntuks aastaid tagasi, mil ta tituleeriti inim-Keniks. Tasahiljuti avaldas ta, et nüüdsest on temast saanud hoopis inim-Barbie.

Briti kõmuleht The Sun kirjutas hiljuti, et Alves on ilukirurgiale kulutanud üle 650 000 naela (ligi 744 192 eurot) ning tal on selja taga üle 60 operatsiooni. Kõik ikka selleks, et näha välja nagu nukk.