FOTO ⟩ Võimlemise superstaar lõpetas kolm aastat kestnud suhte ning leidis kohe uue armastuse

Võimlemise megatäht on nüüd leidnud uue armsama. Biles avaldas Instagramikontol kaks fotot, kus ta poseerib koos NFLi ameerika jalgpalliklubis Houstoni Texansis mängiva 25-aastase Jonathan Owensiga. Piltidele on Biles lisanud paljutähendusliku teksti «on vaid meie».

«Treenimine on olnud täiesti erinev varasemast. See on olnud üks hull aeg, kuid lootus ja teadmine, et 2021. aasta on horisondil, on aidanud mind jätkama. Ma ei tea, mis saama hakkab, kuid harjutan siiski,» tõdes Biles People vahendusel Vogue`ile.