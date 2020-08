Suurt tagasitulekut planeeriva Mike Tysoni lapsed ei taha, et isa taas poksima hakkaks

Kui suur osa poksiüldsusest ootab Tysoni tagasitulekut ja näidiskohtumist siira kannatamatusega, siis sugugi mitte kõik ei ole Tysoni ringi naasmisest vaimustuses. Skeptikute hulka kuuluvad ka Tysoni lapsed.

Tyson tunnistas, et tema kaheksa last näeksid teda meelsamini diivanil lösutamas ja rahulikku pensionipõlve veetmas.

54-aastane Raudne Mike usub, et on kaheksaks kolme minutiliseks raundiks piisavalt hästi valmistunud. Lapsed jällegi arvavad, et Tyson on juba liiga vana.

«Lapsed arvavad, et ma ei peaks oma vana perset toolilt tõstma. Kuid mida nemad ka teavad? Olen väga enesekindel. Mitte keegi lastest ei saaks minust jagu, nii et millest nad üldse räägivad,» lausus legendaarne nahkkindamees The Jimmy Fallon sõus Boxing Scene lehekülje vahendusel.

Tyson on sotsiaalmeedias postitanud rajusid treeningvideosid ning endise poksitšempioni tagasitulek valmistab paljudele rõõmu. Üks tagasituleku toetajaid on ka 30-aastane Briti poksitäht Anthony Joshua.

Poksi maailmameister Anthony Joshua pärast Andy Ruizi alistamist mullu detsembris. FOTO: ANDREW COULDRIDGE/Action Images via Reuters/Scanpix

«Poks on kirg, Tyson on võistelnud juba 13-aastasest peale,» kommenteeris Joshua Sky Sportsile. Selline näidismatš on Joshua arvates poksile ainult kasulik.

«Ei Tyson ega Jones juunior ei pea madistama noorte lõvidega. Me oleme suuremad, tugevamad, tehnlisemad,» võrdles Joshua.

Ka üks Tysoni endistest treeneritest, austraallane Jeff Fenech soovib Tyonile ainult edu.

56-aastase Fenechi arvamus Tysoni löögitugevusest on aga risti vastupidine Joshua poolt öeldule.

«Poks pole tänapäeval samasugune nagu varem, kuid kui Mike Tyson treeniks kasvõi kuus nädalat, siis ta lööks Deontay Wilderi hetkega põrandale. Kui Tyson Fury võidaks need sellid, siis Mike lihtsalt tapaks nad ringis ära,» rääkis Fenech Bocing Scene`ile.