Aafrika vutifänne «kirjaoskamatuteks ahvideks» kutsunud Belgia tipptreener sai kaheaastase tegutsemiskeelu

Eymael ise on otsusest hämmeldunud. «See kõik on kontekstist välja rebitud. Kuid tõsi, kui fännid häälitsevad ja röögivad iga mu otsuse peale mõistmata, kui keeruline on väljaku kõrval õigeid lahendusi välja mõelda, siis ajab see närvi. Mul läks pärast viimast matši kops üle maksa ja korra ma vist tõesti ütlesin, et publik käitub nagu oleksid nad ahvid või koerad. Selle eest ma vabandan. Kuid mind rassistiks nimetada on ilmselge arulagedus,» rääkis belglane kickoff.comi vahendusel.