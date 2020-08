PILDID JA VIDEO ⟩ Mõrvatuks peetud mees leiti viis aastat hiljem üles

Briti politsei teatel nähti Puisyst, kes nüüd on 40-aastane, enne kadumist viimast korda 26. septembril 2015 oma töökohas, mis on Wisbechist 32 kilomeetri kaugusel, teatab theguardian.com.

Kaks päeva hiljem ei ilmunud ta enam tööle, ta kadus ja politsei hakkas novembris 2015 uurima, kas ta võidi mõrvata.

Detsembris 2015 pidas politsei kinni mehe, keda kahtlustati Puisysi mõrvas, kuid tõendite puudumisel ta hiljem vabastati.

Möödunud aasta lõpus ilmus Facebooki lehekülg, mis uurijate arvates kuulus Puisysile. Lisaks said nad kodanikelt vihjeid, et Puisysi sarnast meest on nähtud Cambridgeshire’is liikumas.

Briti politsei teatel leidsid nad Leedu päritolu mehe 1. juulil 2020 Wisbechi metsast. Leitu selgitas, et ta kartis oma elu pärast ja selle tõttu puges peitu.

Suurbritannias Cambridgeshire'is asuv Wisbech, mille metsast leiti viis aastat tagasi kadunud Leedust pärit Ricardas Puisys FOTO: SWNSAdam Hughes/SWNS/Scanpix

Augustis 2015 teatas Wisbechi üks elanik politseile, et ühte võõrtöölist võidakse pidada orjana ja seda üritatakse varjata.

«Ricardase kadumine oli viis aastat mõistatus. Selle aasta juuni lõpus saime vihje, mis lõpuks viis meid tema jälile,» sõnas Cambridgeshire’i politsei krimiüksuse juhtivuurija Rob Hall.

Politsei andmetel töötas Puisys enne kadumist Chatterises farmitöölisena porrut kasvatavas farmis, millel on firma Nightlayer Leek Company ning 26. septembril 2015 arvati, et ta oli koos teiste Leedust pärit võõrtöölistega, kuid ta ei olnud nendega.

«Saime info, et Ricardasel võib olla tööandjaga probleeme, kuid kui me teda otsima hakkasime, oli ta kadunud. Nüüd teame, et ta otsustas oma elu päästa ja põgenes. Saime selle aasta juunis vihje, mis viis ta jälile. Ta elas pikka aega metsas ja ei olnud viimased viis aastat peaaegu mitte kellegagi suhelnud,» sõnas Hall.

Politsei teatel nad viivitasid teatega, et Puisys on elus. Seda tehti tema huvisid ja heaolu silmas pidades, et talle kaitsemeetmeid kehtestada. Võõrtööline, kes on viimasel viiel aastal väga drastilist elu elanud, saab juriidilist, psühholoogilist ja sotsiaalselt abi.