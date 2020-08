nublu Elva kontsert lükkub järgmisesse aastasse

«Ühes artisti managementiga otsustasime, et praeguses olukorras on laupäeval toimuma pidanud nublu kontserdi ärajätmine ainuõige otsus,» kommenteerib FC Elva juhatuse liige ja tegevjuht Marek Naaris, vihjates Tartu koroonapuhangule. «Kontsert tooks kokku erinevas vanuses muusikasõpru nii Elvast kui kaugemalt ning olgugi, et oleme sündmust ette valmistades lähtunud Valitsuse seatud piirangutest, leiame, et praegu pole sobiv aeg seesuguseks suureks kohtumiseks.»