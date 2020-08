Saksamaal Dortmundis asub lõbumaja, kus erinevalt paljudest teistest sarnastest asutustest, pakuvad mõnuteenust elutud seksnukud. See on ka põhjus, miks see on riigi esimene lõbumaja, mille uksed lubati koroonakriisi vaibudes taasavada.

2017. aastal avatud lõbumaja «Bordoll» omaniku Evelyn Schwarzi sõnul on tema bordelli klientidel võimalik valida enam kui kümne erineva seksnuku vahel, mille igaühe turuväärtuseks on ligi 2000 eurot. Leidub nii erineva rinnapartii kui ka juuksevärviga nukke, et kõik leiaksid endale meelepärase voodipartneri.

Olgugi et tegemist on seksnukkude, mitte päris inimestega, mängib hügieen nendegi puhul väga olulist rolli. Lisaks sellele, et Schwarz nukke pärast igat klienti korralikult puhastab, on koroonaviiruse puhangu ajal klientide käeulatuses ka erinevad desinfektsioonivahendid.

Alljärgnevad pildid annavad aimu, kuidas ühe nukubordelli taasvamine välja näeb.

Esiplaanil desinfektsioonivahendid ja kondoomid, tagaplaanil seksnukk. FOTO: FRIEDEMANN VOGEL/EPA/SCANPIX

Lõbumaja omanik Evelyn Schwarz, kelle kõrvale on asetatud istuma seksnukk. FOTO: FRIEDEMANN VOGEL/EPA/SCANPIX

Lõbumaja omanik Evelyn Schwarz üht seksnukku puhastamas. FOTO: FRIEDEMANN VOGEL/EPA/SCANPIX

Lõbumaja omanik Evelyn Schwarz seksnukule parukat paigaldamas. FOTO: FRIEDEMANN VOGEL/EPA/SCANPIX

Seksnuku ettevalmistamine kliendi tulekuks. FOTO: FRIEDEMANN VOGEL/EPA/SCANPIX