Saatesarja «Lustlik Eestimaa» 3. osas läheb saatejuht Katrin Lust avastama Setomaad ning leiab eest kohaliku pärli – Obinitsa. Mis koht see on ja mis inimesed seal elavad, seda saade uuribki. Saade on eetris täna kell 20 Kanal 2s.