Itaalia politsei tegi kindlaks turisti, kes lõhkus Napoleoni õe kuju kolm varvast

Tegemist on 50-aastase austerlasega, kelle nime ei avalikustatud, kuid teatati, et ta oli kaheksast Austria turistist koosnenud grupis, vahendab cnn.com.

Gipsoteca muuseumi turvakaamera salvestise läbivaatamine näitas, et turist hüppas kuju alusele, et kujuga koos selfit teha ja kaaslastel end pildistada lasta. Tema jalad sattusid kuju parema jala varvastele, millest kolm murdusid.

Turisti jälile jõuti ka veel sellega, et koroonaviiruse tõttu peavad kõik külastajad oma nime ja kontaktandmed kirja panema.

Pauline Bonaparte’i originaalkuju, mis on marmorist, asub Itaalia pealinna Rooma Borghese galeriis.

Antonio Canova oli 18. - 19. sajandi tuntud skulptor, kelle eluaastad olid 1757 – 1822 ja kes sai tuntuks just marmorkujudega.

Itaalia Possagno Gipsoteca muuseumi teatel ei ole veel teada, kuidas kuju taastada, kuid nad loodavad, et see on võimalik.