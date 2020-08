Peika kuradile saatnud Merylin Nau: õige mees toob kulda ja kes toob pudeli, selle eest jookse!

View this post on Instagram

STORYTIME! Ma pole väga oma suhete teemal avalikult rääkinud aga mul on teile üks naljakas ja shokeeriv lugu. Nimelt mul oli üks peika laadne olevus, kes näitas näole siis kui ilm lubas ning kui saabus minu sünnipäev (olin korraldanud suure majapeo) tuli ka kutt kohale. Olin mõnes mõttes excited, et huvitav, mida ta mulle küll kingib, sest ma polnud varem niimoodi sünnipäevi pidanud ja ikka tahad teada, mis kingiks saad. REAAALSELT see tüüp tuleb uksest sisse: ühes käes kolm närtsind roosi (kupud maa poole) ja pudel 3 eurist veini. Ma vaatasin teda nagu juhm ning mõtlesin, et äkki tuleb midagi veel..piilusin ta selja taha ja ei midagi. Kõndis uksest sisse ja ma olin nagu.. 😨😨😨😨 Sellest teile ka õppetund! Mu isa on alati öelnud, et õige mees toob kulda ja kes toob pudeli selle eest jookse. Nii ma siis tegingi. Kui tal sünnipäev tuli siis jätsin ta tema enda sünnipäeval maha XDDDDDD Rääkige mulle enda hulle lugusid ka, et ma ei tunneks ennast üksi 😂