TRAAGILINE AVARII ⟩ Populaarse K-popi ansambli liige sõitis jalakäia surnuks

Seulongi esindajad Jellyfish Entertainmentist sõnasid väljaandele Soompi: «Esiteks loodame, et traagilises õnnetuses hukkunu puhkab rahus ning me saadame oma sügavad kaastundeavaldused ka tema perele.»

Mehe esindajad polnud nõus täiendavatele küsimustele vastama. «Palun mõistke, et me ei saa juhtunu üksikasju hetkel avaldada, kuna uurimine pole veel lõppenud.»

«Siiski mõistame, kui suurt valu tunneb ohvri perekond ning vabandame nende ees siiralt. Taas, me loodame, et ohver puhkab rahus ja me saadame oma sügavad kaastundeavaldused tema perekonnale. Lisaks soovime vabandada fännide ees, kes on pidanud muret tundma. Aitäh.»