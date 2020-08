VAPUSTAVAD PILDID ⟩ Ema ja tütar on nii sarnased, et isegi nende abikaasad ajavad neid vahel sassi

New Yorgist pärit 30-aastane Cher Hubsher oma 60-aastase emaga nii sarnane, et väidetavalt ajab see segadusse isegi tema abikaasat, kirjutab Daily Star.

«Üks kord kandsime emaga sama värvi riietust. Kuna meil on mõlemal tumedad juuksed, näeme me selja tagant väga sarnased välja,» avaldab Cher.

«Nii läks mu abikaasa mu ema juurde ja lõi talle käega kergelt vastu tagumikku, arvates ekslikult, et see olen mina.»

Samas tunnistab naine ka, et kuigi see oli väga piinlik moment, pole selles midagi uut. Teda on emaga võrreldud juba ajast, mil ta oli teismeline ning nüüdseks on ta lõpuks sellega ka leppinud.

Ta tunnistab, et kooli ajal oli see tema jaoks veider, et ta ema oli ainuke, kes nii nooruslik välja nägi, kuid nüüd meeldib see talle väga. «Ma olin 15-aastane, kui inimesed hakkasid märkama, et oleme sarnased.»

«Tahtsin kunagi, et mu ema näeks välja nagu tüüpiline koduperenaine, aga kui ma sain vanemaks, hakkasin ma hindama seda, mis meil on.»

«Kuna mu ema on käitumiselt ja välimuselt nii nooruslik, said meist head sõbrad ja ta käis isegi mu tüdrukuteõhtul,» avaldab Cher.

Ta tunnistab ka, et loodab tulevikus sama hästi vananeda. «Kõik kutid, kellega ma olen suhtes olnud, ütlesid mulle alati, et nad juba teavad, milline ma kolmekümne aasta pärast välja näen ja see tegi neile rõõmu.»

Cheri ema Dawn tunnistab, et tema noorusliku välimuse taga on tervislik elustiil. «Trenn, taimetoit, korralik näohooldus, hea uni ja vee joomine on need asjad, mis mind nooruslikuna hoiavad.»

«Vanus on vaid number. Kuigi ma jään vanemaks, ei tähenda see seda, et ma peaksin ka vastavalt käituma. Positiivne mõtteviis on samuti oluline,» lisab ta.

«Inimesed arvavad tihti, et olen oma 30. eluaastates, mis on meeletu kompliment.»