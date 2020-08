VIDEO ⟩ Kohutav finiš Poola velotuuril: Hollandi jalgrattatäht viibib raskes seisundis haiglas

Videost on näha, et Jakobsen kihutab külg-külje kõrval kaasmaalase Dylan Groenewegeniga. Groenewegen müksas Jakobseni, mille peale 23-aastane Jakobsen tohutul kiirusel üle rajapiirete uperkuuti lendas.

See põhjustas masskukkumise, kus viga said mitmed ratturid. Kõige raskemalt sai kannatada Jakobsen, kes toimetati helikopteriga haiglasse. Hetkel viibib noor Hollandi rattur Sosnowieci haigla intensiivraviosakonnas ning on koomas.

Velotuuri arst, doktor Barbara Jerschina, rääkis Poola meediale, et Jakobseni seisund on eluohtlik. «Jakobseni vigastused on rasked ja tema elu on ohus,» ütles Jerschina.