Liibanoni valitsus pani Beiruti sadamajuhid koduaresti

Bbc.com teatel on 4. augusti plahvatuses hukkunuid vähemalt 135, kannatada saanuid umbes 5000 ning 300 000 inimest jäid oma kodust ilma.

Liibanoni võimud hakkavad uurima, miks oli 2750 tonni ohtlikku ammooniumnitraati aastaid sadamaalal laos, kus turva- ja julgeolekumeetmed peaagu puudusid ning kes oleks pidanud katastroofi ära hoidma.

Beiruti sadama peadirektor Hassan Koraytem sõnas Liibanoni telekanalile OTV, et ta oli ammooniumnitraadi ohtlikkusest teadlik juba siis, kui kohus andis 2013 käsu see laevalt maha laadida ja laohoonesse panna. Samas ei arvanud keegi, et võib plahvatus tekkida.

Liibanoni ja rahvusvahelise meedia teatel pärines Beiruti sadama 12. laos olnud väetiseks mõeldud ammooniumnitraat Moldova lipu all sõitnud laevalt, mis kuulus Vene ärimehele, kes kuulutas end 2013 pankrotis olevaks.

Beiruti kuberneri Marwan Abboudi teatel ulatub plahvatuse, mis hävitas sadamaala ja ümbruskonna, tekitatud kahju 10 – 15 miljardi dollarini (8,4 – 12,6 miljardit eurot).

Liibanoni president Michel Aoun kinnitas, et Beiruti sadamaplahvatust uuritakse põhjalikult ja süüdi olevad isikud võetakse vastutusele.

Liibanoni president Michel Aoun FOTO: -/AFP/Scanpix

Liibanoni julgeolekunõukogu teatas, et Beiruti sadamaplahvatuses süüdi olevad isikud peavad saama maksimumkaristuse.

Beiruti elanikud on vihased nii sadamajuhtide kui valitsuse peale, kuna nende silmis oli suurõnnetuse põhjuseks hoolimatus, korruptsioon ja ebaökonoomsus. On liibanonlasi, kelle arvates on valitsus läbi ja lõhki mäda ning kuritegelik.

«Beirut nutab, Beirut kisendab, inimesed on hüsteerias ja väsinud,» sõnas tuntud filmirežissöör Jude Chebab ajakirjanikele, kutsudes juhtunu eest vastutavaid inimesi ausalt kohtu ette astuma.

Lääne meedia teatel oli 4. augusti Beiruti sadamaplahvatus Liibanoni ajaloo kõige ulatuslikum. Liibanoni eksistents on täis lahinguid, sõdu ja terrorirünnakuid. 1975 – 1990 kestis riigis kodusõda, mille jäljed on seni näha ning Liibanonil ja Iisraeli vahel on pikaajaline vihavaen.

Selle tõttu arvasid paljud liibanonlased, kui nad Beiruti plahvatust kogesid või nägid, et tegemist võib olla Iisraeli pommirünnakuga.

Liibanonlaste elu ei ole kerge, sest riigis on juba pikemat aega majanduslangus, mida mõjutas omakorda koroonapandeemia. Töötuid on palju ja inimeste säästud on majanduskriisis tuulde lennanud.

Praeguses olukorras võib tekkida ka toidupuudus, sest hävines sadam, kuhu saabusid toidulastiga laevad.

Liibanonlased mälestasid 5. augustil küünalde süütamisega neid, kes Beiruti sadamaplahvatuses elu kaotasid.